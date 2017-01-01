Повысить плату за проезд в общественном транспорте планируется с 1 января

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На сайте горадминистрации Перми опубликован проект решения гордумы «Об утверждении регулируемого тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми». Напомним, о том, что такой проект внесён в гордуму, в департаменте дорог и транспорта заявили в начале августа. Само пленарное заседание запланировано на 27 августа.

Как и было объявлено департаментом ранее, предлагается повысить стоимость одной поездки на 8 руб. — с 20 до 28, при этом в случае оплаты по безналичному расчёту цена одной поездки составит 24 руб. Провоз багажа будет стоить, предварительно, 14 руб.

Предполагается, что рост тарифа произойдёт 1 января 2020 года. Но для этого его должна утвердить гордума. При этом начальник департамента Анатолий Путин не исключил, что обсуждение может занять не одно пленарное заседание и растянуться до декабря из-за социальной значимости вопроса.

Напомним, горадминистрация разрабатывает новую сетку тарифного меню. Оно должно быть дифференцированным. При этом планируется внедрение проездных для нельготников разного срока действия — от одних суток до года (рассматриваются варианты внедрения также проездного на месяц и на три месяца). При этом проездные с длительным сроком действия планируется продавать со скидками. Таким образом, предварительно, при покупке годового проездного одна поездка в среднем обойдётся владельцу в 17 руб.