Критик «божественной шаурмы» поменял работу

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Руководитель пресс-службы Пермской епархии Андрей Литовка стал настоятелем Петропавловского собора города Перми. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что ранее он получил известность своими спорными комментариями в социальных сетях. Он одним из первых написал о появлении христианских образов в рекламе кафе «Шаурма не за горами». Там он определил её как «форменное безобразие» и рассказал о жалобах верующих на неё. Информация об этом была распространена в федеральных СМИ, и ситуацию комментировали в пресс-службе Московского патриархата

Также было подано заявление в полицию, которое после снятия рекламы было отозвано.

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