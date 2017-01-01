Производственная площадка Пермского мясокомбината может быть продана или сдана в аренду В краевом минпроме считают, что это может положительно сказаться на развитии территории в центре города

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Рекламный плакат Пермского мясокомбината

Рекламное агентство «Штольцман и Кац»

Руководство группы компаний «Продо» на пресс-конференции 9 августа сообщило, что производственная площадка Пермского мясокомбината может быть в будущем продана или сдана в аренду.

Напомним, что АО «Пермский мясокомбинат» занимает 17 га в Перми, территория находится в собственности ГК «Продо» и относится к землям промышленного назначения. По данным краевого минпромторга, площадка АО «Пермский мясокомбинат» двухуровневая, её территория зажата между железной дорогой и ул. Дзержинского.

Генеральный директор ГК «Продо» Пётр Илюхин рассказал, что в ближайшие полтора года не планируется закрывать юридическое лицо АО «Пермский мясокомбинат». На предприятии останутся служба обслуживания клиентов, технический и управленческий персонал. Он также пояснил, что непосредственно на самой производственной площадке предприятия останутся только подразделения продаж и логистики, а также складские помещения.

Пётр Илюхин рассказал, что сейчас в компании думают о будущей судьбе производственной площадки Пермского мясокомбината.

Пётр Илюхин, генеральный директор ГК «Продо»:

— Сейчас нужно разобраться с коммуникациями, заняться расчисткой площадки. Котельную нужно будет либо закрывать, либо проводить реновацию, переводя её на меньшую мощность. Нужно будет решить вопрос с аммиачным оборудованием. Для того чтобы предлагать площадку инвесторам, её надо подготовить. К 2020 году мы плотно займёмся этим вопросом.

При этом в ГК «Продо» отметили, что уже сейчас рассматривают варианты развития производственной площадки АО «Пермский мясокомбинат», такие как строительство торгово-развлекательного или логистического центра. По словам Петра Илюхина, «уже велись разговоры» с пермскими и федеральными инвесторами.

Зампредседателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов также видит множество вариантов использования площадки АО «Пермский мясокомбинат». При этом он считает, что принятие решения о закрытии производства может положительно сказаться на развитии этой территории в центре Перми.

«Саму остановку производства на Пермском мясокомбинате нельзя оценить как положительную. С другой стороны, затягивание процесса могло негативно повлиять на развитие этой территории. Либо собственник должен вкладывать огромные средства, либо нужно предлагать эту площадку для реализации других инвестиционных проектов. И принятие любого решения уже имеет положительный эффект, поскольку позволяет дальше определять целевое назначение площадки», — заявил Чибисов.

Ранее в краевом минпромторге отмечали, что собственник самостоятельно оценивает эффективность работы своего предприятия и, исходя из рыночной конъюнктуры, принимает решение о дальнейшей судьбе активов. По информации краевого минпромторга, «решение о поэтапной консервации производства АО «Пермский мясокомбинат» продиктовано существенными затратами на содержание производственной площадки».

По словам Петра Илюхина, перенос производства АО «Пермский мясокомбинат» на другие производственные площадки группы компаний позволит снизить себестоимость продукции.

«По консервативному прогнозу наших финансистов, экономия составит 10—12%. Это позволит продукции конкурировать с ведущими федеральными компаниями на высококонкурентном рынке уральского региона», — пояснил руководитель компании.

В ГК «Продо» также подтвердили информацию о сокращениях на мясокомбинате. Ранее минсоцразвития Пермского края распространило информацию об ожидаемых сокращениях 90 сотрудников предприятия. По словам Петра Илюхина, 30 вакансий для них будет предоставлено на Пермской птицефабрике. Ещё 45 человек могут быть трудоустроены на других предприятиях пищевой промышленности Пермского края. Илюхин также отметил, что ведутся консультации по трудоустройству ещё 15 сотрудников на других предприятиях группы компаний «Продо». Сейчас, по данным краевого минсоцразвития, на АО «Пермский мясокомбинат» работают 404 человека.

По данным минпромторга, ГК «Продо» в Пермском крае имеет свою стратегию, согласно которой вложения идут в развитие АО «Продо птицефабрика Пермская», расположенного в посёлке Сылва Пермского края. Это предприятие также принадлежит ГК «Продо». На нём в 2018 году была запущена программа модернизации, которую планируется завершить к 2021 году. Общий объём инвестиций по проекту — 3,2 млрд руб., из которых 1,6 млрд руб. — это инвестиционный кредит «Альфа-банка» по программе льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Предприятие в основном реализует в Пермском крае охлаждённое куриное мясо и продукты глубокой переработки, полуфабрикаты и готовую продукцию. В среднем предприятие перерабатывает в сутки 100—120 тонн сырого мяса птицы в сутки.