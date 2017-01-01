Пермь заняла третье место среди миллионников в экологическом рейтинге

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Пермь заняла 84-е место по России и третье среди городов-миллионников в ежегодном экологическом рейтинге портала о недвижимости domofond.ru.

Как сообщают аналитики портала, всего было опрошено 90 тыс. респондентов в 200 городах России. Жители сами оценивали экологическое состояние своих городов по десятибалльной системе.

Пермь получила 6,8 балла, что позволило ей занять четвёртое место среди 16 городов с населением миллион и более жителей. Среди крупнейших городов самым экологичным стала Москва (7,2). Далее следует Краснодар (7). Пермь вместе с Санкт-Петербургом и Казанью получили по 6,8 балла.

Тем не менее в общем рейтинге городов (их участвовало 200) Пермь заняла лишь 84-е место. Москва — победитель среди крупнейших городов — в общем рейтинге стала лишь 51-й.

Самым экологичным городом России жители считают Геленджик (8,8). На втором месте — Майкоп и Ейск (по 8,7), на третьем — Ессентуки и Сочи (по 8,6).

Аутсайдерами стали Киселёвск (Кемеровская область) с показателем 2,7 и Норильск (1,9).

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