Власти Прикамья объявили еще один аукцион на перевозку чиновников такси бизнес-класса

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Сегодня, 9 августа, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион на оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легковым автомобилем бизнес-класса для нужд администрации губернатора и ГБУ «Агентство инвестиционного развития».

Максимальная цена контракта — 3,12 млн руб. Услуги такси требуется предоставлять с даты заключения контракта по 30 ноября 2020 года. Место оказания услуг — Пермь и Пермский край. При этом администрация губернатора Пермского края может заказать для одновременной подачи до 12 автомобилей, а Агентство инвестиционного развития — до четырёх.

Заявки принимаются до 16 августа. Аукцион планируется провести 20 августа.

Отметим, что этот аукцион уже второй, объявленный краевыми властями на оказание услуг службой такси бизнес-класса. В июне министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило аукцион на оказание автотранспортных услуг для нужд администрации губернатора Пермского края. Начальная цена контракта составляет 1,6 млн руб., а срок оказания услуг — с 1 сентября 2019 года по 29 февраля 2020 года. Итоги этого аукциона ещё не опубликовали.