Победителем аукциона на капремонт бульвара Советской Армии стала пермская компания

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По результатам повторно проведённого аукциона на капитальный ремонт бульвара Советской Армии от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской победителем признано ООО «ПКФ «КСОРЗ-М».

Заявка этой компании заняла по результатам весеннего аукциона второе место, после чего представители ООО «КСОРЗ-М» подали жалобу в УФАС. В результате УФАС по Пермскому краю нашло в действиях аукционной комиссии по торгам на капитальный ремонт бульвара Советской Армии нарушения в процедуре рассмотрения заявок участников и согласилось с доводами второго участника, ООО «ПКФ «КСОРЗ-М», «в части неподтверждения победителем закупки ООО «Бизнес-Строй» опыта выполнения работ».

Затем администрация Перми объявила повторный аукцион. Начальная цена контракта выросла до 74,7 млн руб (на весеннем аукционе она составила 72,7 млн руб.). По результатам проведённых недавно торгов, ООО «КСОРЗ-М» снизило цену до 74,39 млн руб. и стало победителем аукциона.

Отметим, что, согласно техническому заданию, подрядчик среди прочего должен заменить покрытие и бортовой камень дорожно-тропиночной сети, выполнить работы по устройству наружного освещения сквера, установить малые архитектурные формы, два фонтана, модульный туалет, детскую игровую площадку, а также сделать «тихую» зону и зону отдыха. На результаты работы устанавливается гарантийный срок в 60 месяцев с момента подписания акта приёмки-сдачи работ. При этом гарантия на дефекты покраски и приживаемости зелёных насаждений установлена на более короткий срок в 12 месяцев. Выполнение работ должно соответствовать проекту, подготовленному ООО «ТАК Проект». Все работы требуется закончить до 1 ноября 2020 года.