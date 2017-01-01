Капитальный ремонт сквера у танка проведут к ноябрю 2020 года

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Администрация города Перми объявила аукцион на капитальный ремонт бульвара Советской Армии от ул.Революции до ул. 1-й Красноармейской. Максимальная стоимость контракта — 72 млн 764 тыс. руб. Первые части заявок участников принимают до 24 мая 2019 года, а сам аукцион предполагается провести 27 мая 2019 года.

Проектом предусмотрена среди прочего замена покрытий и бортового камня дорожно-тропиночной сети, устройство наружного освещения сквера, установка малых архитектурных форм, устройство двух фонтанов, модульного туалета, детской игровой площадки, «тихой» зоны и зоны отдыха.

Работы планируется выполнить до 1 ноября 2020 года.