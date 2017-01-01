Даёшь орхидеи Ботанический сад ПГНИУ продолжает серию событий, направленных на сбор средств для обустройства сенсорного сада

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Мастер-класс по выращиванию орхидей, прошедший в оранжерее ботанического сада ПГНИУ 6 августа, вызвал массовый интерес: стульев в учебном классе не хватало, пришлось искать дополнительные места. Выращивание орхидей в домашних условиях — популярное хобби, но, думается, интерес к событию связан не только с этим: бонусом к мастер-классу стала экскурсия по ботаническому саду, где сейчас массово цветут сортовые флоксы, лилии и гладиолусы, поспевают яблоки и груши, а урожай абрикосов в этом году просто феноменальный.

Заведующий закрытым грунтом ботсада ПГНИУ Александр Дядик и его орхидеи

Фото: Алексей Баталин

В оранжереях ботсада — несколько климатических зон, в которых вызревает кофе, зеленеют «живые ископаемые» пермского периода — древовидные папоротники и гинкго, цветут многочисленные орхидеи.

Увидеть всю эту красоту не так-то просто: посетить ботанический сад можно только с экскурсией, однако в самом скором будущем — уже в начале сентября — он станет гораздо доступнее, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы уже писали о проекте создания сенсорного сада и о сборе средств на его реализацию. Мастер-класс по выращиванию орхидей — ещё одно событие в этом ряду.

Заведующий закрытым грунтом ботанического сада Александр Дядик — большой энтузиаст и мастер этого дела. На глазах зрителей он ловко распотрошил горшок с неблагополучной орхидеей, обрезал сгнившие корешки, быстро и аккуратно заново укоренил растение, а заодно отделил три побега, которые тоже можно вырастить в самостоятельные орхидеи. Всё это сопровождалось содержательным и остроумным комментарием о том, как правильно подготовить грунт для орхидей, как их правильно поливать, как обрабатывать от болезней и паразитов. Выяснилось немало любопытного: так, высаживать орхидеи лучше в горшки из прозрачного пластика, чтобы было видно, в каком состоянии корешки, грунт должен быть воздухопроницаемым и состоять из щепы и древесного угля с подкладкой из керамзита, а поливать эти растения нужно методом «купания» — погружения в ёмкость с водой вместе с горшком.

По словам сотрудника отдела партнёрских отношений ПГНИУ Алисы Трониной, сбор средств на обустройство сенсорного сада идёт на удивление бойко: уже собрано 98% необходимой суммы. Заключительное событие этой серии — мистический квест с призами, в том числе вареньем из инжира, вызревшего в университетской оранжерее, пройдёт 10 августа. В этот же день будет закрыт сбор средств на краудфандинговой платформе Planeta.

Место для сенсорного сада уже подготовлено у входа в ботанический сад напротив фонтана «Одуванчик». Это будет длинный помост с грядками приятных на ощупь и ароматных растений, таких, например, как мята; с пандусом для инвалидных и детских колясок, с информационными стендами, в том числе набранными шрифтом Брайля. Посетители сада смогут не только созерцать, но и трогать и нюхать растения — ощущать природу всеми чувствами. Сенсорный сад откроется в первой половине сентября.

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