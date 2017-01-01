По чувствам В пермском ботсаду появится возможность ощутить растения всеми органами чувств

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Фото: Алёна Ужегова

Посещать ботанический сад Пермского университета можно бесконечно. В любую погоду и время суток экзотические и незаурядные растения вводят в состояние ботанического транса: зрачки расширяются от красоты, а потом медленно настигает спокойствие.

Очередной поход в ботсад был навеян, прежде всего, интересом к сенсорному саду, на создание которого сейчас идёт сбор средств. Другая причина — не менее значимая: в саду созрели абрикосы, яблони, груши, инжир, распустились флоксы и кувшинки в колодцах.

Несмотря на холодное лето, в ботаническом саду впервые созрели абрикосы. Часть урожая абрикосов уже сняли.

«Абрикосы очень сладкие. Для их выращивания мы используем наиболее адаптированную для северных районов технологию», — рассказывает заведующий оранжереями Александр Дядик. Из четырёх сортов абрикосов на кустах остались два поздних. Семена из плодов планируют высадить на участки для проведения дальнейшего отбора на зимостойкость в Пермском крае.

На открытом грунте также плодоносят яблони и груши. Невооружённым глазом видно: урожай в этом году будет хороший. Чего не сказать о тыквенных: сверхъестественная тыква в 50 кг, как прошлом году, не созреет из-за нехватки солнца. «Мы посадили даже жёлтый арбуз. Посмотрим, что вырастет», — говорит Александр Дядик.

В тропической оранжерее созрели плоды маракуйи и какао, цветут мелкие и крупные орхидеи. В пруду плещутся разноцветные солнечные карпы. В ночное время многие из тропических растений испускают ароматы, включаются ультрафиолетовые лампы с приятным розовым светом.

Пермяки полюбили ночные экскурсии с фонариком ещё во время проекта «Пальмовая ветвь», который состоялся в 2018 году и был направлен на развитие сада. В этот раз организаторы придумали множество новых форматов посещения сада: вечерние и семейные экскурсии, свободная полуторачасовая прогулка без экскурсовода, дневной сон в шезлонге, кротинг — индивидуальная экскурсия вслепую.

Новые «услуги» созданы специально, чтобы поддержать новый проект — создание сенсорного сада. Для возведение первой части экспозиции требуется 43 260 руб., на которые будут приобретены строительные материалы. На краудфандинговой платформе Planeta каждый может поддержать проект, к примеру, сделать пожертвование, купить экскурсию или заказать семена банана по почте домой. Сейчас собрано около 60% требуемых средств.

Сенсорный сад представит собой широкий деревянный помост c высокими грядками. «Мы хотим создать такое пространство, где каждый сможет почувствовать растения: их аромат или необычную текстуру листьев. Всё это позволит нашим гостям ещё раз убедится, как удивительна и необычна окружающая нас природа», — пояснила начальник отдела партнёрских отношений ПГНИУ Валентина Паршакова.

Проект экспозиции предусматривает потребности людей с особенностями здоровья: посетители на колясках смогут развернуться на помосте, люди с ограниченными возможностями зрения смогут прочитать информацию о растениях сада на тактильном аншлаге со шрифтом Брайля.

Растения для сенсорной экспозиции выращивают в ботсаду с зимы. К сентябрю на грядки сенсорной экспозиции высадят мяту с ароматом шоколада и цитрусовых, чабрец с ароматом ананаса, а также шалфей. Внести свой вклад в строительство сенсорного сада до 10 августа может каждый желающий.

Ботанический сад приглашает

Фото: Алёна Ужегова

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