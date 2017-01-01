Для транспорта закрыт перекрёсток Комсомольского проспекта и ул. Советской

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С 7 августа закрыт перекрёсток ул. Советской и Комсомольского проспекта, а также одна полоса на нечётной стороне Комсомольского проспекта от Советской до Петропавловской. В связи с этим движение по ул. Советской временно прекращено.

Связано это с переустройством ливневой канализации для ликвидации сбора воды во время синильных ливней, а также в рамках комплексной реконструкции Комсомольского проспекта.

Как уточнили в горадминистрации, работы займут ориентировочно две недели, но они не скажутся на маршруте движения автобуса №2.

Кроме того, с 7 августа закрыта нечётная сторона проспекта в районе перекрёстка с ул. Революции, в связи с чем десять автобусных маршрутов на две недели поменяли маршрут движения.

Фото: администрация города Перми