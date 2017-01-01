В Перми с 7 августа перекроют нечётную сторону Компроса и часть ул. Революции Автобусы две недели будут объезжать огороженный перекрёсток по Пушкина, Сибирской и Красноармейской

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Вид на пересечение улицы Революции с Комсомольским проспектом после реконструкции (проект)

Фото: Администрация Перми

В ночь с 6 на 7 августа в Перми перекроют нечётную сторону Комсомольского проспекта. При этом на проспекте останется одна полоса для движения. Работы на этой стороне проспекта продлятся порядка двух недель.

В связи с перекрытием с утра 7 августа в Перми также изменится движение общественного транспорта. Автобусные маршруты №1 «Микрорайон Садовый» — «Станция Пермь II», №5 «Улица Мильчакова» — «НПО «Биомед» — «Микрорайон Голый Мыс» и №13 «Площадь Дружбы» — «Микрорайон Нагорный» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по ул. Пушкина, Сибирской, через площадь Карла Маркса, ул. Чернышевского, далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — без изменений.

Фото: Администрация Перми

Автобусы №10 «Микрорайон Владимирский» — «ЦУМ» — «Микрорайон Нагорный» и №50 «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II» в направлении Комсомольской площади пойдут в объезд по ул. Ленина, Сибирской, 1-й Красноармейской и Комсомольскому проспекту, далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — без изменений.

Автобусные маршруты №19 «Ипподром» — «Микрорайон Липовая Гора», №59 «Микрорайон Юбилейный» — «Ипподром», №66 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Крохалева» и №74 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Заостровка» в направлении Комсомольской площади будут следовать в объезд по ул. Пушкина, Сибирской, 1-й Красноармейской и Комсомольскому проспекту, далее — по маршрутам следования. В обратном направлении — без изменений.

Автобусный маршрут №60 «ДДК им. Кирова» — «Улица Попова» — «Комсомольская площадь» в сторону площади будет укорочен до Октябрьской площади.

Источник — пресс-служба администрации Перми