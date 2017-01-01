В Перми карета «скорой помощи» перевернулась из-за столкновения с двумя автомобилями

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Фото: vk.com/skoraya_perm

В Перми на ул. Лебедева 5 августа в 17:38 произошло ДТП кареты «скорой помощи» с двумя автомобилями. Как уточнили в «скорой», реанимационная бригада изначально направлялась на место ДТП, в котором пострадала беременная женщина.

Карета с включёнными спецсигналами направлялась по ул. Лебедева в направлении ул. Крупской, но на перекрёстке с ул. Братьев Вагановых её не пропустил автомобиль Nissan X-Trail. В итоге «скорая» перевернулась и въехала в стоявший на светофоре Mitsubishi Lancer.

В результате ДТП пострадали водитель«скорой» (сочетанные травмы головы и груди) и медсестра-анестезист (сочетанная травма головы и спины), врач и второй фельдшер (черепно-мозговые травмы и ушиб мягких тканей). По предварительной информации, у всех состояние средней тяжести.

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