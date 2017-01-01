С 2021 года в Перми появятся новые формы предоставления услуги дошкольного образования Это группы кратковременного пребывания с мамой, консультационные центры для детей и родителей, проекты «Сертифицированная няня» и «Ясли-спутник»

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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, консультативный совет по образованию утвердил к реализации четыре новые альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования.

В целях реализации национального проекта «Демография» городские власти разработало новые формы предоставления образовательной услуги — группы кратковременного пребывания с мамой, консультационные центры для детей и родителей, проекты «Сертифицированная няня» и «Ясли-спутник».

Группы кратковременного пребывания с мамой, консультационные центры не предполагают посещение ребёнком детского сада в течение полного дня. По сути, группы кратковременного пребывания с мамой — это организация на базе детских садов образовательной деятельности, игровых сеансов и развлечений несколько раз в неделю для детей в возрасте от двух месяцев до полутора лет. А создание консультационных центров позволит проводить за счёт бюджетной поддержки психолого-медико-педагогическое консультирование родителей и диагностику детей раннего возраста, создание и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов .

Проекты «Сертифицированная няня» и «Ясли-спутник», рассчитанные для детей от 1,5 до 3 лет, дадут родителям возможность трудоустройства.

Все четыре альтернативные формы предоставления услуги дошкольного образования получили от экспертов консультационного совета положительное заключение. Эти услуги планируется внедрить в реальную практику в 2021 году, так как на разработку нормативно-правовых актов и планирование расходов бюджета города нужно более одного года.

Отметим, что в начале этого года администрация города также утвердила порядок создания семейных дошкольных групп. Чтобы открыть семейную дошкольную группу, в ней должно быть не менее трёх детей из одной или из разных семей. Обязательным требованием также является наличие педагогического образования у воспитателя. Первая такая группа появилась как структурное подразделение детского сада «Конструктор успеха». Её посещают четверо ребят, а родитель включён в состав штатных педагогических работников учреждения.