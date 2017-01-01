Пермские троллейбусы будут проданы на открытом аукционе

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Фото: Администрация Перми

Власти Перми определились с дальнейшей судьбой троллейбусного парка. Администрация города будет рекомендовать МУП «Пермгорэлектротранс» реализовать старые машины на открытом аукционе, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ранее в мэрию Перми поступили запросы от муниципалитетов Березников и Нижнего Новгорода о безвозмездной передаче движимого имущества в их собственность. По данным источника издания в мэрии, машины будут продаваться по остаточной цене, поэтому администрациям этих городов не составит труда их прибрести.

«До совершения сделки по продаже имущества МУП «Пермгорэлектротранс« будет произведена оценка рыночной стоимости подвижного состава троллейбусного парка. После всех предварительных процедур дальнейшая судьба троллейбусов будет определена в соответствии с нормативными правовыми актами Перми и Пермского края», — прокомментировали вопрос в пресс-службе мэрии.

Мэр Березников Сергей Дьяков между тем настаивает, что администрация Перми передаст его городу 15—17 троллейбусов бесплатно: «Такая договорённость есть».

Напомним, в этом году было принято решение о ликвидации троллейбусного парка Перми. Троллейбусы уступили место муниципальным автобусам. Такое решение объяснялось высокой стоимостью содержания троллейбусного парка и сопутствующей инфраструктуры, нуждающейся в серьёзном обновлении. В последнее время на троллейбусы приходилось всего 4,3% городского пассажиропотока.

Сегодня на балансе МУП «Пермгорэлектротранс» 85 троллейбусов, однако более половины из них уже выработали свой ресурс.

Впрочем, 19 июня во время заседания думского комитета по городскому хозяйству начальник департамента дорог и транспорта горадминистрации Анатолий Путин сообщал, что в Перми 58 троллейбусов. Также он оставлял последнее слово за депутатами Пермской гордумы, которые должны были рассмотреть данный вопрос на августовской пленарке и решить, передавать парк Березникам или же продавать его с аукциона.

Тогда же озвучивалась и стоимость одной машины — более 1 млн руб.