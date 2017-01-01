В мае прекратят работу три троллейбусных маршрута, в июне и июле — остальные

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Фото: Администрация Перми

Ликвидация троллейбусной сети в Перми начнётся с 1 мая. С этого дня полностью перестанет работать маршрут №13 («Улица Куфонина» — «Площадь Дружбы»).

С 16 мая прекращают работу маршруты №№8 («ОАО «Велта» — «Площадь Дружбы») и 12 («Улица Гусарова» — «Улица Милиционера Власова»).

С 13 июня предполагается закрытие маршрута №10 ( «Микрорайон Парковый» — «Площадь Дружбы»). Оставшиеся в городе два маршрута — №1 («Улица Гусарова» — «Станция «Пермь I») и 5 ( «Улица Гусарова» — «Станция Пермь II»), предварительно, закроются 1 июля.

Отметим, на сегодняшний день пермский троллейбусный парк составляет 97 единиц. Из них только 34 находятся в исправном техническом состоянии (хотя на линии выходят 58 троллейбусов). По данным городского департамента дорог и транспорта, в 2018 году пассажиропоток в троллейбусах составил 10,3 млн человек (4,3% от всего пассажиропотока Перми). Примечательно, что за последние девять лет на нужды муниципалитета было приобретено 46 троллейбусов, которые обошлись в 290 млн руб.