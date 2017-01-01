Городские власти обсудят с пермяками проект тарифного меню

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Анна Орлова

В администрации Перми состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке тарифного меню. По итогам встречи решено обсудить проект тарифного меню с Лигой ТОС, студенческим сообществом, экспертами регионального отделения ОНФ, экспертами Пермской торгово-промышленной палаты, сообщает пресс-служба городской администрации.

По просьбе членов рабочей группы основным вопросом повестки стало обсуждение промежуточных итогов пилотного проекта новой транспортной модели. С докладом выступил Анатолий Путин.

Так, основной целью внедрения пилотного проекта было эмпирическим путём подтвердить достоверность данных, взятых за основу при формировании новой транспортной модели. В «пилот» вошли все маршруты электротранспорта и 12 автобусных маршрутов.

В качестве примера было отмечено, что по маршрутам №№3, 9, 23, 36, 50, 62 увеличилось количество пассажиров на один рейс. По маршрутам №34, №60 количество пассажиров на рейс сократилось, при этом на них стало комфортнее передвигаться. До пилотного проекта отмечалась предельная загрузка автобусов по этим маршрутам. В сумме же количество пассажиров на один рейс увеличилось на 6,7%, что свидетельствует о повышении эффективности работы маршрутов пилотного проекта.

Что касается способов оплаты проезда, то на сегодня безналичный расчёт составляет 8,1%, использование бесплатной пересадки — 6,1% (совершено 651 636 пересадок, количество поступивших жалоб — менее 0,01%), социальный проездной документ — 7,9%, льготный проездной — 5,6%, остальные 72,2% приходятся на безналичный расчёт. Специалисты связывают это, в первую очередь, с тем, что в Перми не введена дифференциация стоимости в зависимости от способа оплаты проезда.

Также в ходе обсуждения была представлена экономика отрасли. Членов рабочей группы интересовали нормативные и фактические расходы, пассажиропоток, заполняемость автобусов, субсидирование отрасли.

Приглашённые эксперты положительно высказались насчёт планов по внедрению нового тарифного меню.

Денис Гвозде​в, консультант Российской академии транспорта:

— С точки зрения российской практики, Пермь — один из немногих городов, который остался с системой оплаты «права за вход в автобус» по одному тарифу. Появление тарифного меню — это большой шаг вперёд. С точки зрения перспектив развития, оно должно быть максимально широким для удобства людей. Чтобы определить стоимость тарифа, необходимо применить знания в сфере маркетинга и определить реальный уровень спроса, чтобы сохранить тех пассажиров, которые пользуются общественным транспортом, и предпринять попытки вернуть тех, кто по каким-то причинам от него отказался.

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова рассматривает обсуждаемый вопрос с точки зрения бизнеса. Она отметила, что перевозчики поддерживают переход с 2020 года на новую транспортную модель, при которой выручка будет поступать в бюджет, а перевозчикам будет оплачиваться их работа. При этом для бизнеса важна стоимость автокилометра. Напомним, чтобы определить её обоснованный размер, городские власти запустили серию встреч с перевозчиками.

Дмитрий Малютин, депутат Пермской городской думы:

— Сегодня получился живой, честный и открытый разговор. На протяжении долгого времени мы говорим о транспортной реформе, необходимости улучшать качество работы транспорта. Именно мы, депутатский корпус, выступили с инициативой изменений, которые сегодня обсуждаются. Жители хотят получить качественную услугу за справедливую цену. Я поддерживаю администрацию города в плане всестороннего обсуждения данной тематики. Мы собираемся здесь для того, чтобы найти баланс интересов.