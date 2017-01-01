Администрация Перми предлагает перевозчикам оценить стоимость автокилометра

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Сегодня встречу с крупными пермскими перевозчиками провели заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева и начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми Анатолий Путин. Об этом сообщают в администрации Перми.

В ходе встречи её участники обсудили переход на новую систему работы. Так, выручка от работы будет направляться в бюджет города, а администрация будет оплачивать перевозчикам фактический пробег. В настоящее время с перевозчиками обсуждается стоимость автокилометра, по которой им предстоит работать в рамках новых контрактов.

В предварительный расчёт стоимости закладывается себестоимость 1 км пробега транспортных средств, расходы на оплату труда водителей, отчисления на социальные нужды от оплаты труда водителей, расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы, расходы на износ и ремонт шин, расходы на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, рентабельность, амортизация, расходы на приобретение оборудования для организации безналичной оплаты проезда.

Обсудить данный вопрос планируется также с экспертами и перевозчиками на площадке Пермской торгово-промышленной палаты.

Отметим, что итоговая стоимость автокилометра будет определена на основании Приказа Министерства транспорта Российской Федерации №158 с учётом фактических расходов перевозчиков.