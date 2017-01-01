Прокуратура требует у минздрава три «скорых» для Косинской ЦРБ

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По требованию прокурора суд обязал министерство здравоохранения Пермского края выделить денежные средства на покупку новых автомобилей скорой медицинской помощи для Косинской ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

Прокуратурой Косинского района проведена проверка исполнения ГБУЗ ПК «Косинская центральная районная больница» требований законодательства о здравоохранении при оказании скорой медицинской помощи.



Установлено, сообщают в прокуратуре, что состав бригады скорой медицинской помощи не соответствует требованиям закона, в смене работают один фельдшер выездной бригады и водитель (вместо предусмотренных двух фельдшеров и водителя либо фельдшера, медицинской сестры и водителя).

Кроме того, на балансе ГБУЗ «Косинская ЦРБ» находятся четыре автомобиля скорой медицинской помощи, три из которых не оборудованы в соответствии со стандартом оснащения автомобилей СМП, эксплуатируются сверх срока полезного использования.

По итогам проверки прокурором Косинского района в суд направлено исковое заявление с требованием возложить на министерство здравоохранения Пермского края обязанность обеспечить финансирование приобретения ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» трёх автомобилей скорой помощи, оборудованных в соответствии со стандартами, а на ГБУЗ ПК «Косинская ЦРБ» — приобрести указанные автомобили и обеспечить бригаду скорой медицинской помощи медицинским персоналом.

Косинским районным судом требования прокурора удовлетворены.

Напомним, что в Прикамье объявлены 11 аукционов на предоставление автомобилей скорой помощи с водителем 11 подстанциям ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи».