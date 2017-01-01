В Прикамье разыграют двухлетние контракты на предоставление машин скорой помощи Общая максимальная цена по 11 аукционам составляет 545,7 млн рублей

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 31 июля, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило 11 аукционов на предоставление автомобилей скорой помощи с водителем 11 подстанциям ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи».

Срок предоставления услуг — с 1 декабря 2019 года по 30 ноября 2021 года.

Общая максимальная цена закупок составляет 545,7 млн руб.

Самая большая цена — на предоставление машин Центральной подстанции скорой медицинской помощи (91,9 млн руб.). Этой подстанции требуется наибольшее количество машин — 11 автомобилей в смену класса «В» (автомобиль экстренной медицинской помощи ) и пять автомобилей класса «С» (реанимобиль).

Для Мотовилихинской подстанции (79,7 млн руб.) нужно предоставить 13 автомобилей в смену класса «В» и один автомобиль класса «С». Максимальная цена закупок для Свердловской подстанции точно такая же, как для Индустриальной, — 67,4 млн руб. Это можно объяснить тем, что для этих подстанций требуется одинаковое количество автомобилей скорой помощи — 11 автомобилей экстренной медицинской помощи в смену и реанимобиль.

Чуть меньше автомобилей нужно для Кировской подстанции (61,3 млн руб.) — 10 автомобилей в смену класса «В» и 1 автомобиль класса «С», и Дзержинской подстанции (55,1 млн руб.) — девять автомобилей класса «В» и автомобиль класса «С».

Остальным подстанциям нужно семь и меньше автомобилей. Для Орджоникидзевской подстанции скорой медицинской помощи (36,7 млн руб.) требуются шесть автомобилей экстренной медицинской помощи и один реанимобиль. Для Гайвинской подстанции и подстанции «Вышка-II» (по 30,6 млн руб.) нужно предоставить пять автомобилей класса «В» и один автомобиль класса «С».

Для подстанции скорой медицинской помощи «Пермский район» (18,3 млн руб.) планируется закупить услуги двух автомобилей экстренной медицинской помощи и одного реанимобиля. Самая маленькая максимальная цена контракта установлена для предоставление автомобилей Добрянской подстанции — 6,1 млн руб., так как для этой подстанции нужен только один автомобиль экстренной медицинской помощи и больше ничего.

Заявки принимаются до 29—30 августа. Аукционы пройдут 2—3 сентября.

Напомним, что 1 декабря 2019 года закончатся контракты на предоставление автомобилей скорой помощи сразу девяти подстанциям ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи». В 2017 году трёхлетние подряды получило ООО «Феникс-Менеджмент» и в результате стало единоличным извозчиком бригад скорой помощи Перми. Прежний поставщик этой услуги для городской станции скорой помощи Перми — группа «ВТМ-Инвест» пермского бизнесмена Олега Боровика, а также столичный подрядчик — «Эффективная система здравоохранения» — отказались участвовать в аукционе, сочтя его условия невыгодными.