Власти Перми из-за погоды ввели режим повышенной готовности

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Фото: Игорь Катаев

Глава Перми Дмитрий Самойлов 1 августа провёл внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. О результатах заседания комиссии сообщает пресс-служба администрации города.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный ветер, дождь до 30 мм осадков в сутки, при грозах усиление ветра до 20—25 м в секунду. Такая погода сохранится несколько дней, в связи с чем существует вероятность увеличения аварий на коммунальных системах и системах электроснабжения, нарушение линий связи.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— В июле в городе было уже два случая неблагоприятных погодных условий с серьёзными последствиями. Я принял решение сегодня с 11:00 ввести режим повышенной готовности для всех сил и средств городского звена.

Глава города поставил задачу взять под особый контроль начатые дорожные работы, до дождя, где это возможно, успеть завершить раскопки и асфальтирование, отслеживать состояние склона на Северной дамбе, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.

Департаменту культуры поставлена задача предупредить руководителей подведомственных учреждений культуры о неблагоприятных погодных условиях, под особый контроль взять все места массового пребывания людей — зоопарк, набережную, эспланаду, места в районах. Ещё раз проинструктировать организаторов массовых мероприятий, при каких условиях необходимо их прекращать.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства глава города поручил взаимодействовать с управляющими организациями и с соответствующими службами в районах на случай аварийных ситуаций. Начальник департамента ЖКХ Александр Власов доложил, что в районных администрациях организовано дежурство.

МЧС рекомендует пермякам быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности — отключать электроприборы, находясь на улице, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередачи. В домах и квартирах следует закрывать окна и форточки, избегать парковки транспорта под деревьями.