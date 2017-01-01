Завтра в Пермский край вернутся сильные дожди

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1-3 августа территория Пермского края окажется под влиянием циклона, который вызовет сильные и продолжительные дожди. Наибольшее количество осадков прогнозируется в южной и западной части края и может составить до 60-90% от месячной нормы за трое суток, сообщают в ГИС-Центре ПГНИУ.

Сильные дожди, выпавшие на переувлажненную почву, могут вызвать очередной дождевой паводок на малых и средних реках (наиболее вероятно — в западной и юго-западной части края).



В южной части Пермского края и в Перми влияние циклона также начнет сказываться завтра утром. Здесь пройдут слабые и умеренные дожди (3-7 мм осадков), и значительно усилится северо-восточный ветер (с порывами до 12-14 м/с), температура воздуха при этом будет держаться близко к отметке +10°. Сильный дождь ожидается только на крайнем юго-востоке территории, где утром 1 августа может выпасть до 15 мм.

К середине дня центр циклона сместится на Свердловскую область. В Перми, на юге и юго-востоке края осадки прекратятся, но сохранится сплошная облачность. Зона осадков сместится на запад края, где начнется продолжительный дождь. Температура воздуха днем составит +10…+14°.