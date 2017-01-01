Двое из пострадавших во время взрыва на пороховом заводе находятся в тяжёлом состоянии

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Фото: Талгат Таиров

Заместитель генерального директора Пермского порохового завода Николай Лахаузов прокомментировал «Комсомольской правде в Перми» состояние пострадавших во время взрыва 31 июля.

Николай Лахаузов, заместитель генерального директора ФКП «Пермский пороховой завод»:

— Пострадали пять человек. Двое — в больнице в тяжёлом состоянии. Один из них получил 60 процентов ожогов тела, другой — 30 процентов ожогов.

Издание приводит слова руководителя, который пояснил, что причина взрыва — нештатная ситуация на производстве. Трое из пострадавших в госпитализации не нуждались. Сейчас на месте ЧП работают комиссия и следователи.

Напомним, что 31 июля на Пермском пороховом заводе произошёл хлопок без последующего горения. В результате взрыва пострадали пять человек. Возбуждено уголовное дело. Идёт следствие.