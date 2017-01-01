В последний день лета на Заводе Шпагина пройдёт фестиваль электронной музыки и визуального искусства

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

31 августа Пермь станет местом притяжения любителей электронной музыки: фестиваль EFest, который объединит европейский и российский электронный звук, впервые пройдёт на Заводе Шпагина. География лайнапа — Германия, Нидерланды, Великобритания и Россия, сообщает пресс-служба краевого минкульта.

Лайнап музыкальной части фестиваля включает три громких имени мировой электронной сцены: Sharam Jey (Германия), Envotion (Нидерланды), Grum (Великобритания). Российский электронный звук представят Ishome (Москва), Alpha-Beta (Санкт-Петербург) и The Aira (Пермь).

Также в рамках фестиваля будет представлена программа визуального искусства от финалиста Московского международного фестиваля «Круг света» Тургая Кылыча — независимого медиа-художника, кинематографиста и режиссёра.

Площадкой фестиваля станет цех №5 Завода Шпагина (ул. Советская, 1а). Больше о событии можно будет узнать на официальном сайте проекта: efest-perm.ru, хэштег проекта #efestperm.