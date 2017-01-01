В Перми от борщевика обработали территорию площадью 30 га

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В июне и июле во всех районах города прошла первичная и вторичная обработка от опасного растения. Для борьбы с ним выбран самый действенный способ — химический, сообщают в администрации Перми.

Используемые препараты безопасны для человека и домашних животных.

На территории городских лесов — ситуация сложнее: так как обнаруживаются единичные экземпляры сорняка, специалистам приходится ликвидировать его вручную. Стоит задача успеть убрать растение до плодоношения и распространения семян. С территории участковых лесничеств с начала года уже ликвидировано более 900 растений.

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