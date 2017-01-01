В сентябре в Перми пройдёт Второй межрегиональный экспортный форум

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Второй межрегиональный экспортный форум (МЭФ) пройдёт в Перми на площадке Завода Шпагина 26—27 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора региона.

В деловой программе форума примут участие около ста российских и зарубежных спикеров по самой разнообразной тематике. К участию в форуме поступили заявки от руководителей федеральных органов исполнительной власти, глав российских регионов, представителей институтов развития и российского бизнеса, зарубежных торгово-промышленных палат и бизнес-объединений, топ-менеджмента зарубежных компаний, заинтересованных в развитии партнёрства с российскими предпринимателями.

Кроме того, к участию в форуме приглашены главы крупных зарубежных экспортных организаций, таких как Business France (Франция), Business Sweden (Швеция), Germany Trade & Invest (Германия), Innovation Norway (Норвегия), ICEX Espaa Exportacin e Inversiones (Испания), Czech Trade (Чехия), а также послы и торговые представители, руководители крупных зарубежных НКО и иностранных организаций, представленных в России, из таких стран, как Франция, Германия, Корея, Япония, Китай, Сингапур, Иран, ОАЭ, Италия и другие.

Первый межрегиональный экспортный форум состоялся в Перми в ноябре 2018 года.