Все — на выход Эксперты со всей страны обсудили в Перми возможности российского экспорта

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В Перми 21—22 ноября впервые прошёл Межрегиональный экспортный форум. Власть, бизнес и институты развития совместно обсудили пути решения важной стратегической задачи, поставленной российским президентом в майском указе, — увеличение несырьевого экспортного потенциала страны к 2024 году почти в два раза. Государство для достижения этой цели готово оказать предприятиям и компаниям поддержку в виде финансовых гарантий и предоставить инструментарий для экспортного развития. Пермский край при этом уже сегодня находится в числе лидеров (14-е место в России по объёму экспорта), но для рывка, обозначенного президентом, нужно приложить усилия.

За два дня мероприятия форума посетили порядка 3 тыс. участников и экспертов

Фото: Константин Долгановский

• За два дня мероприятия форума посетили порядка 3 тыс. участников и экспертов.

• По данным АО «РЭЦ», по итогам 2017 года Прикамье занимает 14-е место в рейтинге регионов России по объёму экспорта. В рамках форума подписан ряд стратегических соглашений. Так, между правительством Пермского края и компанией «ВЭБ Инновации» заключено соглашение о намерениях о создании Венчурного фонда трансфера технологий. Его объём в перспективе достигнет 2 млрд руб. Также подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и АО «Российская венчурная компания» (РВК). Также Минпром Пермского края заключил соглашения «О реализации проекта по управлению технопарком в сфере высоких технологий» с крупнейшим технопарком в сфере высоких технологий городского формата ООО «Морион Диджитал», а также с ООО «Технопарк Пермь».

• Оба дня форума работала «экспортная гостиная», в рамках которой можно было получить консультацию по механизмам государственной поддержки и продвижению своего экспортного проекта. Центральным событием дня стала деловая игра, в которой приняли участие студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры, а также выпускники ведущих вузов Пермского края. Молодёжный сase-сhallenge прошёл в формате решения экспортных кейсов компаний.

Ключевым событием первого дня работы форума стало пленарное заседание «Экспортный потенциал российских регионов: как выйти на новый уровень?». Среди спикеров были заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, губернатор Пермского края Максим Решетников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) Алексей Кожевников, генеральный директор «ВЭБ Инновации» Олег Теплов, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф. Модератором выступил директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Как отметил Иван Федотов, майским указом президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» была поставлена задача увеличения объёма несырьевого неэнергетического экспорта страны почти в два раза — до $250 млрд. Это означает, что темп прироста несырьевого неэнергетического экспорта в России должен составлять не менее 9,4% в год. То есть российский экспорт должен расти почти в четыре раза быстрее мирового.

На федеральном уровне разработаны меры системной поддержки несырьевого экспорта. «Темпы роста несырьевого экспорта в 2017 году составили 20%, в этом году составят ориентировочно 10—12%, это стабильные двузначные цифры. Выдерживать такие высокие темпы роста, конечно, крайне сложно. Всего на реализацию национального проекта в течение шести лет будет выделено порядка 950 млрд руб. Мы будем активно вовлекать региональные власти в поиск новых экспортёров, в их поддержку. Какие отрасли могут выступить приоритетными для развития экспорта? Это машиностроение, актуальное для Перми. Логично, чтобы его потенциал был представлен на международном уровне. Это лесопереработка, фармацевтика», — отметил Иван Федотов.

Акцент на регионах

Сейчас в рабочей группе Госсовета по выполнению майского указа президента обсуждаются меры поддержки экспортёров со стороны регионов, рассказал Максим Решетников. «Экспорт без регионов немыслим. Нередко хороший экспортный потенциал есть у средних компаний, а они «виднее» для властей на местах, им могут быстрее оказать поддержку. Часто обращают внимание на то, что нужно внимательно разобраться с экспортными показателями, ведь сейчас нет такого понятия, как регион-производитель. Ещё один вопрос: смогут ли все регионы в равной степени заниматься поддержкой экспорта? Наверное, нет. Эффективен ли в связи с этим подход, по которому регионы будут получать федеральную поддержку пропорционально увеличению экспортных показателей? То есть тема поддержки экспорта очень сложная, она актуальна для регионов», — резюмировал волнующие регионы вопросы глава Прикамья.

Фото: Алёна Ужегова

По словам Решетникова, у Прикамья есть все шансы удвоить экспорт несырьевого неэнергетического сектора в ближайшие шесть лет. «На сегодня экспорт Пермского края составляет $5 млрд в год. Большую часть экспорта, порядка 75%, составляет несырьевой не-

энергетический сектор. Это тот сегмент, в который мы можем привлечь инвесторов, их ресурсы, удвоив показатель экспорта к 2024 году. Мы сейчас разделяем весь экспорт по позициям, больше 50% несырьевого неэнергетического экспорта — это нефтехимия и удобрения. И здесь рост будет зависеть в том числе от успешности реализации инвестиционных проектов в Березниках и Соликамске, от развития транспортной инфраструктуры», — отметил губернатор.

Кроме того, Максим Решетников обозначил, что Пермский край активно развивает экспортное направление. Так, начался экспорт новых для региона услуг — образовательных. Иностранные студенты Пермского медуниверситета составляют почти половину всех иностранных студентов во всех остальных вузах страны.

Акселераторы

В свою очередь Министерство экономического развития РФ обещает упростить административные процедуры (частично цифровизировав их), ускорить государственный и валютный контроль (об этом речь шла уже на другой сессии). «Уже сейчас утверждён национальный проект международной кооперации экспорта, в состав которого входит ряд федеральных проектов по экспорту промышленности, продукции АПК, логистике международной торговли, модернизации и реконструкции пунктов пропуска», — говорит представитель департамента развития и регулирования ВЭД Минэкономразвития РФ Елена Назарова.

Ещё одной опорной точкой для экспортёров должны стать акселераторы. Так, РЭЦ в партнёрстве с крупными банками и институтами «Фонд содействия инновациям», «Сколково», «РВК» запускает свои отраслевые кластерные акселераторы для помощи компаниям и выхода их на международный уровень. «В целом наша большая задача — помочь региональным администрациям, региональным институтам развития дойти до наиболее готовых к продвижению на экспорт компаний», — пояснил вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников.

Собственный акселератор появится в ближайшее время и в Пермском крае. Первые 30 пермских компаний пройдут обучение в нём уже в начале 2019 года. Таким образом, они уже на стадии экспертной оценки (которую, кстати, подготовит всё тот же РЭЦ) получат «модель зрелости» и рекомендации о том, какие аспекты необходимо доработать для выхода на зарубежные рынки.

Прикамье может взять на вооружение опыт Удмуртии, которая уже запустила акселератор с одним из лидеров российского экспорта — компанией SPLAТ (производитель зубных паст 50% оборота сегодня получает благодаря онлайн-продажам). «SPLAT взяли удмуртские компании и научили их выходить на экспорт. Мы называем это «причинять добро». В акселераторе участвовало пять компаний, три выпускника запустили экспортные проекты и получили контракт. Начиная с 2019 года мы будем учить всех выходить на глобальные рынки», — пояснил постпред главы Удмуртской Республики при президенте РФ Михаил Хомич.

Пока же, как признаются многие предприниматели, поднять «большие деньги» в России достаточно тяжело — инвестору нужна экономическая стабильность. Но даже далеко не всегда благоприятный экономический климат внутри страны не сказывается на успехе компании, если вы становитесь ценными для своего потребителя, признаётся исполнительный директор компании Skyeer Александр Рыжов. Эксперт говорит о том, что очень важно «поймать тот самый рынок», и не советует «тащить за рубеж свой опыт — он там не работает совсем».

Вице-президент АО «Российский экспортный центр» Алексей Кожевников подчеркнул, что для страны с самой большой территорией, самыми талантливыми людьми и самым большим объёмом ресурсов выполнить показатели по экспорту — «просто подтянуть штаны»: «Мы ставим себе амбициозную цель, которой все боятся, но Россия — серьёзный игрок на мировой экспортной арене. Если поделить эту цифру на численность населения РФ и количество компаний, работающих в стране, то это вполне выполнимая задача».

Бренд владеет миром

Одним из обязательных аспектов продвижения товаров на экспорт является брендирование. Этой теме была отведена отдельная стратегическая сессия. Бренды регистрируются, но большинство из них «с треском проваливаются»: по данным Роспатента, пока зарегистрировано только 168 мест происхождения товаров.

Директор департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарёв заверил собравшихся, что ЕЭК прилагает много усилий, чтобы разрабатывать инструменты, нормативную базу для выхода производителей на рынки союза пяти стран. В том числе два или три года обсуждается проблема создания торговой марки «Сделано в Евразийском союзе», которую предлагалось формировать по опыту Европейского союза, но пока она остаётся только на бумаге (много рисков).

Управляющий директор по внешним связям и коммуникациям АО «Российский экспортный центр» Вера Подгузова добавила в обсуждение конкретики, рассказав о работе центра над продвижением зонтичного экспортного бренда «Сделано в России». «Бренд в XXI веке владеет миром, потому что владеет потребителем. Всем известна качественная одежда из Италии, автомобили и электроника из Германии. У нас есть суздальская медовуха, оренбургский пуховый платок, тульский пряник и самовары, якутские бриллианты, крымские вина, нижегородская хохлома, уральские самоцветы, они известны всему миру. Региональные бренды способствуют продвижению регионов, это не эфемерная история», — поясняет эксперт стратегию Российского экспортного центра.

Программа «Сделано в России» рассчитана на два года и базируется на зарегистрированной системе бесплатной добровольной сертификации. Сертификацию РЭЦ проводит с сентября 2017 года, более 170 производителям выданы сертификаты «Сделано в России». Это свыше 600 наименований товарной номенклатуры.

Здесь опять прозвучал опыт Удмуртии. «За полтора года мы пришли к тому, что более 100 компаний наносят на свою продукцию знак «Сделано в Удмуртии». Сначала это были ягоды, грибочки, а сейчас фуры ездят по Удмуртии с этим знаком, он охватывает 90% всех видов продукции», — поделился Михаил Хомич.

Он добавил, что власти не могут заставить бизнес принудительно подписывать соглашения о партнёрстве, но участие в процессе первых лиц респуб-

лики позволяет производителям рассчитывать на переговоры с представителями бизнеса федерального масштаба. Сам Хомич похвастался, что ездит на служебной «Ладе Весте», на которую нанесён этот знак.

Эксперты считают такой способ брендирования низкоэффективным. По мнению Владимира Саламатова, генерального директора Исследовательского центра в сфере международной торговли и экономической интеграции (ITI), любой продукт должен иметь новые необычные свойства: «Мы можем обклеить товар со всех сторон разными знаками, от «Сделано в России» до свидетельств экологичности и высокотехнологичности, но нужно прежде всего ориентироваться на вкусовые качества конкретных потребителей, понимать, будет ли продукция пользоваться спросом».

С ним соглашается Артём Галицкий, генеральный директор ООО «Навигатор — НМ»: «Никакие Made in Russia не помогут. Надо предлагать соизмеримое качество, может, чуть лучше, и чуть больше опций при ценовом преимуществе. Если это существующий рынок, где сложились связи, потребительские предпочтения, то качественный продукт, ценовое пре-

имущество и время — три составляющие, которые могут помочь продвинуться».

По его мнению, лучше выстраивать стратегию таким образом, чтобы надеяться только на себя (если государство поможет, то хорошо), и это самая правильная позиция.

Какие компетенции будущего необходимы для того, чтобы работать в масштабе мира (мнения участников панельной дискуссии «Компетенции будущего для создания глобально конкурентоспособного бизнеса»)

«Искать «чёрные дыры», за которыми стоят ниши, и заполнять их технологиями и продуктами»

Александр Морозов, управляющий партнёр, создатель методологии экосистемы «Территория»:

— Человек что-то покупает, потому что ему неудобно, и одна из ключевых компетенций — это поиск таких «чёрных дыр», не-

удобств человека. Продавец будущего должен искать «чёрные дыры», за которыми стоят ниши, и заполнять эти ниши технологиями и продуктами. Мы не продаём продукт, мы продаём закрытие gap, этой «чёрной дыры».

Далее, экспортёр — это мечтатель. Он должен видеть дальше, чем другие, он должен видеть будущее. На моей памяти мы постоянно продаём то, чего ещё нет, тому, кто ещё не понял, что ему это надо. Не только видеть то, чего ещё нет, но и убеждать людей посмотреть в их будущее.

Мыследействие и скорость принятия решений. Один из ключевых навыков — реакция на проблемы, которые приходят к тебе, моментальное решение, моментальное действие. Главное конкурентное преимущество XXI, XXII, XXIII веков — это скорость. Можно делать плохо, но быстро — иди и делай.

Полное, радикальное самообеспечение необходимо для человека, работающего в масштабе мира. Помимо того, что ты должен понимать, какие рубашки у тебя находятся в Китае, в Самаре и в Москве, ты должен уметь выживать в любом состоянии, в любой стране один. Это очень важно, потому что мы попадаем в разные ситуации, даже просто путешествуя, не говоря уже о ведении бизнеса в разных странах.

И один из важнейших навыков продавца, да и просто человека будущего, — это матричное технологическое мышление. Это восприятие мира как набора технологий — биологических, предпринимательских, социальных… технологий, которые стыкуются друг с другом. Негуманитарное, технологическое мышление позволяет взглянуть на мир как на матрицу и увидеть то, чего раньше не видели, — набор повторяемых действий.

Наконец, я считаю, что основной профессией будущего будет человек. Быть человеком — это основа для того, чтобы быть предпринимателем, учёным, продавцом и кем угодно.

«Критически важно научиться заботиться о себе»

Павел Лукша, партнёр Global Venture Alliance, профессор практики «Сколково»:

— Мы, современные люди, живём в высокоиндустриальном укладе. А он, в свою очередь, уже только по разнообразию операций требует сотрудничества от миллиарда человек. Это говорит о том, что ни одна страна больше не может себе позволить автономной экономики, изолированной от мира, за исключением Китая и Индии. Но чтобы научиться играть в обе стороны, нужно понимать, как включиться в мировые цепочки поставок.

Очень важно, что языки, которые для этого нужно освоить, это не только языки этноса — китайский, английский и прочие, но и профессиональные языки — языки стандартов, языки представлений. Без них в этой игре делать нечего.

Часто говорят, что одним из барьеров являются кросс-культурные недопонимания. Но, на мой взгляд, если честно, это такой способ со стороны людей, занимающихся гуманитарными дисциплинами в университетах, продать кусочек своего знания, которое больше некуда приложить. И они интерпретируют его как кросс-культурную компетентность, делают длинные обучающие программы и берут за них большие деньги. В основном это бесполезно: вам рассказывают, как правильно пить чай в восточной стране, но, если это действительно потребуется на практике, вас научат за три минуты.

А вот что действительно важно — это понимание контекста, который действительно влияет на дела. В ряде случаев это неписаные правила, о которых нужно спросить правильных людей, находящихся в этом контексте.

Наконец, я бы хотел сказать о личных привычках, которые вырабатываются у людей, много ездящих по миру в силу своей работы. Нужно привыкать к тому, что вы одновременно живёте в физической реальности и в Сети, причём в Сети вы живёте 24 часа и вам приходится контролировать несколько временных зон. Кроме того, глобальная работа требует большого вложения сил, в частности, в перелёты и специфическую организацию жизни, и это может привести к выгоранию. Поэтому очень важно научиться заботиться о себе. На мой взгляд, это критически важно.