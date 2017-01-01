Назначен эксперт по делу МФЦ на Монастырской

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Скриншот Google.Maps

Вчера, 29 июля, в Арбитражном суде Пермского края продолжилось рассмотрение исков региональной Инспекции по охране объектов культурного наследия и администрации Ленинского района Перми. Истцы требуют признать построенное ООО «Магнат» здание ТЦ «Магнат» (ул. Монастырская, 2б) самовольной постройкой и произвести его снос.

Ранее дело было приостановлено по формальной причине — шло объединение исков инспекции и администрации в одно производство.

На прошлом заседании инспекция ходатайствовала о проведении инженерно-геологической экспертизы.

Своих кандидатов на проведение экспертизы предложили обе стороны. Первый кандидат Госинспекции по охране объектов культурного наследия был озвучен ещё на заседании 22 марта — ООО «Биг Стар», готовое выполнить все работы в течение 30 рабочих дней за 540 тыс. руб. Второй вариант — ООО «Промстройпроект»: 60 рабочих дней и 320 тыс. руб. По третьей кандидатуре, Пермской лаборатории судебной экспертизы Минюста, представитель инспекции конкретных данных предоставить не смог.

«Магнат» не согласился ни с одной из предложенных кандидатур.

Кандидат, на котором настаивал «Магнат», делая упор на документы, подтверждающие квалификацию специалистов, — Московский государственный строительный университет. Четыре эксперта готовы выполнить работы в течение 30 рабочих дней за 520 тыс. руб.

В итоге суд решил, что инженерно-геологическая экспертиза будет проведена экспертами из Московского государственного строительного института. Ответчик, ООО «Магнат», должен представить сроки проведения экспертизы в арбитражный суд до 30 августа 2019 года.

Напомним, что с требованием признать здание на Монастырской, 2б самовольной постройкой и снести его обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Ответчиком выступает собственник земельного участка, на котором ведётся строительство объекта, — ООО «Магнат». В качестве третьих лиц, выступающих на стороне истца, к процессу привлечены Инспекция государственного строительного надзора Пермского края, а также краевое минимущество.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия настаивает на проведении независимой строительно-технической экспертизы здания, которая, по её мнению, должна подтвердить, что оно является самовольной постройкой.

В октябре прошлого года специалисты ИГСН провели внеплановую проверку ООО «Магнат», в ходе которой выяснилось, что общество осуществляло на объекте строительно-монтажные работы, не имея на то соответствующего разрешения. Эти работы собственник земельного участка проводил в период с 16 июля по 16 ноября 2018 года, указал представитель ИГСН в суде, добавив, что разрешение на строительство объекта на Монастырской, 2б было отозвано департаментом градостроительства и архитектуры Перми в феврале прошлого года. В связи с этим инспекция указывает на допущенное ООО «Магнат» административное правонарушение и требует приостановить работы на объекте на срок 90 суток.

Ранее, напомним, ИГСН добилась в суде привлечения общества к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП и выплате штрафа в сумме 400 тыс. руб. ООО «Магнат» подало апелляционную жалобу на данное решение. Рассмотрение дела было назначено на 18 апреля. В связи с этим представитель ответчика заявил ходатайство об отложении производства по делу, указав на существующую взаимосвязь между наложением штрафа и требованием приостановить строительные работы. Он также отметил, что сегодня строительство здания на Монастырской, 2б «Магнатом» не ведётся.

Напомним, ООО «Магнат» возводит на ул. Монастырской, 2б здание «Центр многофункцонального назначения». Ранее краевой Арбитражный суд признал законным отзыв департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми у ООО «Магнат» разрешения на строительство. Застройщик участка подал апелляционные жалобы на это решение. Позже Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в краевой Арбитражный суд с иском о признании объекта самовольной постройкой. В отношении здания судом были приняты меры обеспечительного характера. По словам владельца земельного участка, на котором ведётся строительство, Гагика Назаряна, чиновники намерены добиваться сноса указанного объекта.