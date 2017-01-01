Собственник земли вновь пытается отстоять долгострой у речного вокзала

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Фото: Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 19 апреля вновь отложил рассмотрение дела о долгострое у речного вокзала. Напомним, с требованием признать здание на Монастырской, 2б самовольной постройкой и снести его обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Ответчиком выступает собственник земельного участка, на котором ведётся строительство объекта, — ООО «Магнат». В качестве третьих лиц, выступающих на стороне истца, к процессу привлечены Государственная инспекция строительного надзора Пермского края, а также краевое минимущество.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия настаивает на проведении независимой строительно-технической экспертизы здания, которая, по её мнению, должна подтвердить, что оно является самовольной постройкой. В связи с этим в ходе судебного заседания, состоявшегося 19 апреля, представитель истца ходатайствовал о приобщении к материалам дела письма ООО «Биг Стар». Эксперты данной проектной организации, как пояснил представитель Госинспекции, «прописали в нём перечень действий, которые будут проведены специалистами данной организации в рамках такой экспертизы».

В свою очередь ответчик представил суду пакет документов, подтверждающих законность строительства объекта на Монастырской, 2б, в том числе положительное заключение краевого управления Госэкспертизы, полученное на проектно-строительную документацию, и попросил приобщить эти документы к материалам судебного разбирательства. Судья удовлетворил данное ходатайство, но отложил заседание до 22 мая, указав на большой объём представленных ООО «Магнат» документов и необходимость ознакомиться с ними представителю истца.

Отметим, накануне в другом судебном процессе ООО «Магнат» удалось отменить ранее наложенный на общество штраф в сумме 400 тыс. руб. по иску Инспекции гостройнадзора Пермского края. ИГСН привлекло общество к административной ответственности за проведение строительно-монтажных работ на объекте без соответствующего разрешения. Позже ООО «Магнат» подало апелляционную жалобу на данное решение.