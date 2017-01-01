Дельфин и кит О том, как прошёл летний фестиваль в Хохловке. Фоторепортаж

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Фото: Алексей Гущин

В минувшие выходные большой летний фестиваль «Seasons в Хохловке», кажется, объединил всю Пермь в одном месте. Знакомые и друзья, красивые декорации для фото, мастер-классы, лекции, музыкальные концерты, огромная туча, нависшая над главное сценой, — всё это одна громадная эмоция радости, танцевавшая на лицах людей.

Первый фестивальный день запомнился лекционной программой для промышленных дизайнеров и мейкеров. Те, кто приехал в Хохловку без образовательной цели, лежали на траве под звуки пермских бендов 3000К и OQJAV. Другие, снарядившись в картонные доспехи, принимали участие в параде уличного театра «Картония».

Занятие по душе могли найти все, потому что активности было невообразимо много. Дети мастерили арт-забор, давали вторую жизнь рубашкам из шкафа, воображали себя художниками на летнем пленэре. Серия мастер-классов была организована и для взрослых. Увлечённые, они создавали брошь в виде древнего мха, опиливали бруски дерева, чтобы создать брелок в технике декупаж.

На маркете фестиваля пермские мастера продавали одежду, модные чепчики, брелоки в поддержку собак из приюта «Доброе сердце», серьги из бетона ручной работы, деревянные кораблики с льняными парусами.

Open-air-фестиваль — событие, сильно зависящее от погоды. В первый день стояла палящая жара, во второй — погода резко сменилась на осеннюю. Но благодаря полярным погодным условиям удалось внимательнее оценить каждый из фестивальных форматов.

По Хохловке в первый день гуляли с мороженым, кукурузой, хот-догами, во второй — с горячим чаем и кофе. Впрочем, поесть на фестивале было проблематично. Палаток с едой и напитками не хватало. Очередь за фалафелем в первый день казалась бесконечной, ингредиенты для блюд довозили в течение дня.

Гостей, приехавших на фестиваль, было однозначно больше, чем ожидалось. Очередь в кассы некоторые отстаивали по 40 минут, а сотрудница охраны с удивлением приговаривала: «Куда вы все идёте? Что там интересного?»

Проредила гостей эпичная туча, медленно приплывшая во время выступления группы «Сансара». На словах из песни «...когда звучит твое техно, мы с тобой всегда на бегу» люди ринулись к машинам. Большинство спокойно отнеслись к надвигающемуся апокалипсису. И не зря: урагана не было.

Фото: Алексей Гущин

Оставшиеся под моросящий дождь «взлетали» от драйва, который задавал главный гость фестиваля Дельфин.

Единственный, кто не взлетел в тот день, — 30-метровый воздушный синий кит. Зато он стал «хэдлайнером» следующего дня. Кит плавно летал в сопровождении зелёного осьминога под звуки группы Gnoomes.

Фестиваль «Seasons в Хохловке» занял уик-энд, в который традиционно проходил пермский фестиваль KAMWA. «На «Камве» душевнее было», — послышалось от двух рядом стоявших девушек. Однако новостная лента соцсетей после фестиваля говорила об обратном, переполняясь воодушевляющими и тёплыми текстами, видео с выступлений Алины Орловой, Олега Нестерова, Дельфина и полёта синего кита.

Seasons в Хохловке

Фото: Алёна Ужегова

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