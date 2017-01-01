Владислав Третьяк планирует осенью посетить Пермь

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Трёхкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк побывает в Перми этой осенью. Об этом он пишет в благодарственном письме, направленном губернатору Пермского края, сообщает краевое минспорта.

В нём прославленный спортсмен поблагодарил главу региона за помощь и содействие в развитии вида спорта в Прикамье и отметил работу региональной федерации хоккея.

«Благодаря мерам, принимаемым ФХР совместно с федерацией хоккея Пермского края и при Вашей поддержке, в регионе обеспечена реализация мероприятий, направленных на поступательное развитие и создание условий для занятий хоккеем. По итогам проведения Всероссийских соревнований среди юных хоккеистов «Золотая шайба» в Перми, не было сомнений, что региону можно доверить международный Турнир четырёх наций. Уверен, соревнования пройдут на высоком уровне», говорится в письме.

В связи с участием в заседании Международной федерации хоккея Владислав Третьяк не сможет присутствовать на Турнире четырёх наций в Перми, но глава ФХР планирует посетить краевую столицу осенью этого года.

Напомним, Турнир четырёх наций — традиционное соревнование, в котором принимают участие молодёжные сборные (игроки до 20 лет) сильнейших хоккейных стран Европы: России, Швеции, Финляндии и Чехии. Каждая из команд поочерёдно принимает этапы данного турнира. В этом году Еврохоккейтур стартует с российского этапа.