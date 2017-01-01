В Пермь на молодёжный Еврохоккейтур приедут Ларионов, Макаров и Якушев

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В пермском УДС «Молот» 23 августа стартует «Турнир четырёх наций» — молодёжный Еврохоккейтур.

Почётными гостями церемонии открытия (начало — в 17:30) станут двукратные олимпийские чемпионы Игорь Ларионов, Сергей Макаров и Александр Якушев.



Кроме того, ожидается прибытие вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга.



Напомним, в турнире примут участие четыре лучшие молодёжные сборные (игроки до 20 лет) Европы: России, Швеции, Финляндии и Чехии. Все матчи состоятся с 23 по 25 августа на льду УДС «Молот».