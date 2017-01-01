Фильм производства студии «Новый курс» покажут на двух кинофестивалях

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Кадр из фильма «Вырваться» Ольги Аверкиевой

Фильм Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» покажут на киносмотре «Окно в Европу» и фестивале документального кино в Нью-Йорке. Лента производства студии «Новый курс» продолжает свою фестивальную жизнь, сообщает пресс-служба «Пермской синематеки».

Фильм Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» прошёл в шорт-листы российского фестиваля «Окно в Европу» и фестиваля документального кино в Нью-Йорке RUSDOCFILMFEST-3W.

Ближайшие показы истории о воспитанниках психоневрологического интерната, которые пытаются начать жить самостоятельно, состоятся в Выборге на кинофестивале «Окно в Европу» со 2 по 8 августа.

Затем, с 14 по 18 октября, фильм «Вырваться. История любви» можно будет посмотреть на специальной платформе «виртуального кинотеатра» независимого фестиваля документального кино в Нью-Йорке RUSDOCFILMFEST-3W. А 19-—20 октября начнутся показы в кинотеатрах Манхэттена.

Фильм Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» уже стал победителем национального конкурса «Российская «Флаэртиана», победителем международных фестивалей «Восемь женщин» и «Саратовские страдания», номинантом на «Лавровую ветвь» и был показан на нескольких международных кинофестивалях, в том числе в Индии, Берлине и Америке.

Сейчас Ольга Аверкиева работает над своим новым проектом, фильмом «Жизнь длиною в детство», о выездной паллиативной службе в Перми, помогающей детям с неизлечимыми заболеваниями не испытывать боль и страх.

Ольга Аверкиева — автор сценария и режиссёр, член Гильдии неигрового кино и телевидения, член Союза кинематографистов РФ, куратор студенческого конкурса МКФ «Флаэртиана».