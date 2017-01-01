Фильм производства студии «Новый курс» стал победителем международного кинофестиваля
Фильм Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» стал одним из победителей международного кинофестиваля «8 женщин». Приз за лучшую документальную картину он разделил вместе с «Донецкой вратарницей» Натальи Батраевой, сообщает пресс-служба «Пермской синематеки».
Одна
из задач этого фестиваля — привлечь внимание к проблемам
женщин-режиссёров. «Тема кинофестиваля
«8 женщин» актуальна, поскольку на
экранах стало появляться много фильмов,
режиссёрами которых являются женщины, — пишут организаторы. — Кинофестиваль
проводится для того, чтобы повысить
интерес к женскому кинематографу,
переосмыслить и консолидировать роль
и место женщины в обществе, чтобы дать
понять людям, что женщины могут снимать
качественные и увлекательные фильмы,
которые ни в чём не уступают мужским».
Кинолента «Вырваться. История Любви» снята киностудией «Новый курс» в партнёрстве с фондом «Дедморозим». Это история о трёх сиротах, которые живут в закрытых психоневрологических интернатах. Но внезапно у них появился шанс стать самостоятельными. Благодаря этому они встретились и в их жизни появилась любовь.
Фильм уже победил в национальном конкурсе «Российская «Флаэртиана», стал номинантом на одну из престижнейших премий для документалистов в России «Лавровая ветвь» и был показан на нескольких кинофестивалях, включая «Артдокфест». Ещё он вошёл в лонг-лист немецкого фестиваля Courage Film Festival, а также скоро картину покажут и в Индии на кинофестивале We Care Film Fest, который поддерживает людей с ограниченными возможностями.
Ольга Аверкиева — автор сценария и режиссёр, член Гильдии неигрового кино и телевидения, член Союза кинематографистов РФ, куратор студенческого конкурса МКФ «Флаэртиана».
Сейчас Ольга Аверкиева начала работу над новой документальной картиной «Жизнь длиною в детство». В этот раз в объективе камеры режиссёра вновь оказались сложные истории детей-инвалидов.