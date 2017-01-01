Фильм производства студии «Новый курс» стал победителем международного кинофестиваля

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Кадр из фильма Источник: 8womenfest.ru

Фильм Ольги Аверкиевой «Вырваться. История любви» стал одним из победителей международного кинофестиваля «8 женщин». Приз за лучшую документальную картину он разделил вместе с «Донецкой вратарницей» Натальи Батраевой, сообщает пресс-служба «Пермской синематеки».

Одна из задач этого фестиваля — привлечь внимание к проблемам женщин-режиссёров. «Тема кинофестиваля «8 женщин» актуальна, поскольку на экранах стало появляться много фильмов, режиссёрами которых являются женщины, — пишут организаторы. — Кинофестиваль проводится для того, чтобы повысить интерес к женскому кинематографу, переосмыслить и консолидировать роль и место женщины в обществе, чтобы дать понять людям, что женщины могут снимать качественные и увлекательные фильмы, которые ни в чём не уступают мужским».



Кинолента «Вырваться. История Любви» снята киностудией «Новый курс» в партнёрстве с фондом «Дедморозим». Это история о трёх сиротах, которые живут в закрытых психоневрологических интернатах. Но внезапно у них появился шанс стать самостоятельными. Благодаря этому они встретились и в их жизни появилась любовь.



Фильм уже победил в национальном конкурсе «Российская «Флаэртиана», стал номинантом на одну из престижнейших премий для документалистов в России «Лавровая ветвь» и был показан на нескольких кинофестивалях, включая «Артдокфест». Ещё он вошёл в лонг-лист немецкого фестиваля Courage Film Festival, а также скоро картину покажут и в Индии на кинофестивале We Care Film Fest, который поддерживает людей с ограниченными возможностями.

Ольга Аверкиева — автор сценария и режиссёр, член Гильдии неигрового кино и телевидения, член Союза кинематографистов РФ, куратор студенческого конкурса МКФ «Флаэртиана».

Сейчас Ольга Аверкиева начала работу над новой документальной картиной «Жизнь длиною в детство». В этот раз в объективе камеры режиссёра вновь оказались сложные истории детей-инвалидов.

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