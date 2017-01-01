«Единая Россия» поднимет тему выплат огромных бонусов в госкорпорациях

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В основе законодательных приоритетов фракции «Единой России» на осеннюю сессию Государственной думы — принятие бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, обязательства программы партии на выборах депутатов Госдумы VII созыва, законодательное обеспечение национальных проектов, реализация послания Президента России Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Также одной из главных тем станет определение рамок для различных выплат и бонусов в госкорпорациях. Об этом сообщил заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы, руководитель фракции «Единой России»:

— Перед рассмотрением мы хотим ещё раз обсудить в рамках подготовки бюджета (на 16 сентября запланированы большие парламентские слушания) вопрос межбюджетных отношений. Он стоит у нас остро. Мы хотим обсудить, какие конкретные меры будут направлены на сокращение бюджетного разрыва в обеспечении регионов, и убедиться, что уроки начала 2019 года учтены и с началом календарного года все средства на национальные проекты сразу будут направлены в регионы.

По словам Неверова, важной задачей в ходе осенней сессии также станет обеспечение реализации государственной программы комплексного развития сельских территорий. «Это очень важная программа, на которую должно быть направлено более 79 млрд руб. из федеральных средств, — сообщил руководитель фракции партии. — В этом году у нас уже выделяется на поддержку агропромышленного комплекса более 300 млрд руб».

Острым вопросом, по словам Неверова, является и лекарственное обеспечение граждан. «На эти цели направляется около 400 млрд руб. в год, но поступает много обращений людей о ситуациях, когда по целому ряду госзакупок лекарств у нас нет ни одной заявки. Мы будем прорабатывать вопрос законодательных изменений, которые повлияют на ситуацию, — упрощение регистрации лекарств, будем обсуждать принятие закона об интернет-торговле лекарствами», — рассказал о планах вице-спикер Госдумы.

Он также отметил, что, несмотря на повышение МРОТ, граждане жалуются на то, что официальная зарплата остаётся ниже установленного минимума. «Необходимо найти сбалансированное решение вопроса о том, что оклад не должен быть ниже МРОТ», — отметил Неверов.

Руководитель фракции также обратил внимание на вопрос социальной справедливости в обществе. Он напомнил, что уже урегулирован вопрос выплаты «золотых парашютов»для топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций, установлено соотношение зарплат в бюджетных организациях. «Должны быть определённые рамки для различных выплат и бонусов в госкорпорациях, справедливое соотношение зарплат во всех секторах экономики», — считает вице-спикер Госдумы.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы :

— У людей справедливо возникают вопросы по бонусным выплатам руководству госкорпораций, Эту тему планируем обсудить в осеннюю сессию. Должно быть справедливое соотношение с выплатами рядовым сотрудникам. Этим вопросом нужно заниматься, должны быть определены рамки для различного вида бонусов, решение может быть только одно — ограничение таких выплат топ-менеджменту.

Также планируется подвести предварительные итоги «мусорной реформы». Помимо этого, в повестке осенней сессии большой блок законопроектов будет связан с обеспечением цифровой экономики, включая вопросы обеспечения безопасности персональных данных граждан и профилактики безработицы. Также предстоит большая работа над поправками к законопроектам, принятым в первом чтении, заключил Неверов.

Отметим, что весенняя сессия Госдумы, начавшаяся в этом году 9 января, завершается 28 июля. Последнее пленарное заседание в рамках сессии проходит 25 июля. Отпуск депутатов продлится до 27 августа. После него работа парламентариев начнётся с региональной недели.