На маслосырокомбинате «МаСКо» в Чернушке сменился директор Новый руководитель должен реализовать проекты по модернизации и увеличению мощности производства

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Яна Яркина

Фото: Facebook

С середины июля ООО «МаСКо» руководит Яна Яркина. Она сменила на этом посту Павла Кирюхина.

Перед новым руководителем стоит много амбициозных целей. По словам Яны Яркиной, прежде всего речь идёт о «модернизации производств, увеличении мощностей предприятия, выводе новой линейки продукции и выходе на новые рынки сбыта».

В планах у топ-менеджера не только рост объёмов продаж, но и организация новых рабочих мест в Чернушке и увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в Пермском крае.

Напомним, что с середины 2018 года на ООО «МаСКо» запущена масштабная модернизация производства . Общий объём инвестиций оценивается в 800 млн руб. В планах — увеличение объёмов переработки молока до 200 т в день после запуска всех проектов. Это сделает предприятие третьим по размеру в Пермском крае после ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» и ООО «Маслозавод Нытвенский».

В феврале 2019 года на «МаСКо» провели ребрендинг своей продукции и развивают сбыт в Пермском крае и за его пределами: в Свердловской области и Башкортостане.



Ранее Яна Яркина работала на руководящих позициях на предприятиях — переработчиках молока в других регионах России, в том числе тех, которые входят в такие международные холдинги, как Danone и «Вимм Биль Данн». Она окончила Воронежскую технологическую академию по специальности инженер молочной промышленности. Имеет кандидатскую степень в области технических наук и работала во Всероссийском научно-исследовательском молочном институте. Общий опыт работы в молочной промышленности — более 20 лет.