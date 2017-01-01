Чернушкинское «МаСКо» вкладывает в модернизацию около 800 млн руб.



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На ООО «МаСКо» запустили новую линию по производству творога и творожной продукции. В ближайшее время планируется запуск линии по розливу в бутылки молочной продукции, а к концу года там собираются наладить новую линию по производству сыров, сообщают на предприятии.

Модернизация производства на «МаСКо» идёт с середины 2018 года. Общий объём инвестиций составит около 800 млн руб. В планах — увеличение объёмов переработки молока до 200 т в день после запуска всех проектов. Это сделает предприятие третьим по размеру в Пермском крае после ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» и ООО «Маслозавод Нытвенский».

В феврале 2019 года на «МаСКо» провели ребрендинг своей продукции и развивают сбыт в Пермском крае и за его пределами: в Свердловской области и Башкортостане.



ООО «МаСКо» — один из крупнейших производителей молочных продуктов юга Пермского края. Производство расположено в Чернушке. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в марте 2019 года на предприятии перерабатывали в среднем 52 т молока в сутки.