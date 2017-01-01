Власти Прикамья обнаружили признаки сговора поставщиков медицинского кислорода За полгода цены поставщиков на поставку медицинского кислорода в больницы Пермского края выросли в десять раз

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Лев Гершанок

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 25 июля, в администрации губернатора прошло межведомственное совещание УФАС по Пермскому краю с правоохранительными органами региона по вопросам взаимодействия в части противодействия картелям.

И. о. руководителя администрации Пермского края, бывший министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок сообщил, что несколько дней назад они получили сигнал о том, что цена на медицинский кислород за полгода по Пермскому краю увеличилась с 8 руб. до 70—80 руб.

«С таким аномальным ростом цен мы столкнулись впервые. Почти все поставщики кислорода практически одновременно стали давать нам абсолютно другие коммерческие предложения и повысили цены в десять раз без каких-либо видимых объективных причин. Сейчас мы собираем материалы, и при подтверждении всех этих фактов материалы будут направлены для проверки в правоохранительные органы и УФАС по Пермскому краю», — пояснил он.

Начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев отметил, что в Пермском крае картина с картелями такая же, как в среднем по стране. Пермское УФАС рассматривает или уже рассмотрело антимонопольные дела по признакам картелей в сфере медицинских препаратов, социального питания для школ, детсадов и больниц и в сфере вывоза твёрдых бытовых отходов. Также Андрей Тенишев пообещал передать в краевое управление ФАС ещё пару материалов о достаточно серьёзных картелях, связанных с организацией социального питания и ценами на горюче-смазочные материалы, которые федералы нашли в Пермском крае перед этим совещанием. Однако раскрыть подробности об этих картелях антимонопольщик отказался. «Это только начало расследования. Через несколько месяцев глава УФАС Александр Плаксин сам сможет вам всё рассказать», — заявил он журналистам.