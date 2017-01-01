Вячеслав Бурков не смог сегодня попасть на своё рабочее место

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Вячеслав Бурков

Глава Большесосновского района Вячеслав Бурков, чьи полномочия вчера подтвердил краевой суд, сегодня, 25 июля, предпринял попытку приступить к исполнению своих обязанностей, но и. о. главы Владимир Тресков отказался передавать ему ключи от кабинета. Об этом Бурков написал в своём Facebook.

Вячеслав Бурков, глава Большесосновского района:

«Пришёл сегодня на рабочее место. Но начать работать не смог, т. к. врио главы Тресков В. А. отказался предоставить мне моё рабочее место. Пришлось вызвать полицию. По прибытии наряда он закрыл кабинет и покинул здание администрации».

Напомним, что 7 июня Земское собрание Большесосновского района на внеочередном заседании большинством голосов сместило с должности главу района Вячеслава Буркова. За это решение проголосовали 11 из 16 присутствующих на заседании депутатов. Один воздержался. Исполняющим обязанности был назначен Владимир Тресков.

20 июня районный суд Большесосновского района признал незаконным решение Земского собрания Большесосновского района о снятии с должности главы района Вячеслава Буркова.