Городские власти Перми снова ищут подрядчика на капремонт бульвара в центре Перми Результаты проведённого ранее аукциона были отменены после вмешательства УФАС

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Yandex.ru

Администрация города Перми объявила повторный аукцион на проведение капремонта части бульвара им. Советской Армии от ул. Революции до ул. 1-й Красноармейской. Начальная цена контракта — 74,7 млн руб. Заявки от потенциальных участников принимаются до 7:00 5 августа 2019 года, а сам аукцион предполагается провести в этот же день в 11:00.

Проектом предусмотрена среди прочего замена покрытий и бортового камня дорожно-тропиночной сети, устройство наружного освещения сквера, установка малых архитектурных форм, устройство двух фонтанов, модульного туалета, детской игровой площадки, «тихой» зоны и зоны отдыха.

На результаты работы устанавливается гарантийный срок в 60 месяцев с момента подписания акта приёмки-сдачи работ. При этом гарантия на дефекты покраски и приживаемости зелёных насаждений установлена на более короткий срок в 12 месяцев. Выполнение работ должно соответствовать проекту, подготовленному ООО «ТАК Проект», в сроки до 1 ноября 2020 года.

Напомним, что в апреле был объявлен аналогичный конкурс. Его результаты были отменены после вмешательства УФАС по жалобе одного из участников торгов. В действиях аукционной комиссии по торгам на капитальный ремонт бульвара Советской Армии в УФАС по Пермскому краю нашли нарушения в процедуре рассмотрения заявок участников . В решении УФАС согласились с доводами второго участника ООО «ПКФ «КСОРЗ-М» «в части неподтверждения победителем закупки ООО «Бизнес-Строй» опыта выполнения работ».







