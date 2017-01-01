Краевой суд оставил наказание Владимира Нелюбина прежним

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Владимир Нелюбин

Фото: Константин Долгановский

Суд частично изменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего совладельца АКБ «Экопромбанк», экс-депутата Заксобрания Владимира Нелюбина. Пермский краевой суд отменил приговор в части ареста имущества бизнесмена Игоря Куйды и «Лихттен Крауф СТ», сообщают в суде.

Вопрос возвращён в суд первой инстанции. Жалоба защиты в части наказания судом отклонена.

Напомним, в конце июня прокуратура и Агентство по страхованию вкладов обжаловали приговор Владимиру Нелюбину.

Ранее жалобу на приговор подал адвокат Владимира Нелюбина.

Напомним, что Ленинский суд Перми приговорил Владимира Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Экс-депутат Законодательного собрания и бывший совладелец «Экопромбанка» признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у финансово-кредитного учреждения около 215 млн руб. и 7 млн руб. — у вкладчицы банка, предпринимателя Валентины Зайцевой.

Прокуратура просила суд приговорить Владимира Нелюбина к десяти годам лишения свободы. Бизнесмен своей вины не признал.