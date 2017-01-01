Обвинение просит для Владимира Нелюбина десять лет колонии

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В Ленинском районном суде Перми состоялись прения сторон по делу совладельца АКБ «Экопромбанк» Владимира Нелюбина. Прокуратура просит для обвиняемого 10 лет колонии общего режима.

Как считают следователи, занимая должность председателя наблюдательного совета «Экопромбанка», Владимир Нелюбин был причастен к хищению в 2012 году 215 млн руб. из средств банка под видом выдачи кредита своему знакомому, бизнесмену Игорю Куйде. В качества гарантии возврата средств был оформлен залог на объекты недвижимости, принадлежащие ООО «Лихттен Крауф СТ», в том числе на площади в ТЦ «Привилегия» и два здания вблизи этого объекта на ул. Ленина в Перми.

Кроме этого, в 2014 году обвиняемый похитил 7 млн руб. у одного из пермских предпринимателей, имевшего счёт в «Экопромбанке». К тому времени у кредитной организации начались проблемы, и предприниматель, пытаясь спасти свои средства, заключил предварительный договор на приобретение недвижимого имущества с выплатой аванса в 7 млн руб. Деньги были переведены на счёт подконтрольной банкиру организации, после чего обвиняемый продал недвижимость третьему лицу.

Смягчающими обстоятельствами признаны наличие малолетнего ребёнка и частичное погашение ущерба в размере 4 млн руб. Средства были перечислены вчера третьим лицом.

17 мая суд приступит к вынесению приговора.

Сам Владимир Нелюбин вину не признаёт.