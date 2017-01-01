Юрлица будут штрафовать за уклонение от оплаты услуг по вывозу ТКО Общая дебиторская задолженность перед регоператором составляет 700 млн руб.

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Игорь Катаев

Собираемость платежей с юридических лиц, по итогам первого полугодия, составила 11,4%. В базе для начислений находятся порядка 5,5 тыс. юрлиц. Ранее в министерстве ЖКХ и благоустройства отмечали, что всего в Пермском крае их порядка 100 тыс.

«Порядка 70% юридических лиц не имеют собственных контейнеров, они складывают мусор в контейнеры населения, — отметил заместитель генерального директора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников. — Например, магазины или кафе, которые расположены в жилых домах. Они не идут к нам, не дают данные, необходимые для расчёта платежа. Это подснежники, и мы их выкапываем. Но уговоры и либерализм закончились, мы будем их штрафовать в порядке ст. 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления»)». Штраф для юрлиц по этой статье составляет от 100 тыс. до 250 тыс. руб.

Также в «Теплоэнерго» сообщили, что собираемость по МКД, собственники которых находятся на прямых расчётах с ресурсниками, составляет 72%, по остальным МКД — 19%, по ИЖС — 36%. При этом, отметил Красников, платёжная дисциплина жителей частного сектора в территориях, которые никогда не платили за вывоз мусора, выше, чем в в Перми.



Дебиторская задолженность перед регоператором по всем группам получателей услуги составляет порядка 700 млн руб.