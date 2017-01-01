Владельцы добились восстановления работы ресторана на воде «Причал №5»

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Фото: Константин Долгановский

Вчера, 22 июня, Свердловский районный суд полностью отменил предыдущее решение о приостановлении деятельности ресторана на воде «Причал №5». Заведение на пермской набережной откроется после полуторанедельного перерыва сегодня, 23 июля, сообщают в ресторане.

Как отмечают в ресторане, в январе — феврале 2019 года плавучая платформа была модернизирована, чтобы соответствовать требованиям, которые предъявляли к ней контролирующие органы. Исходя из этого, приостановление деятельности было неправомерным — это мнение поддержал суд, отменяя ранее вынесенные обеспечительные меры в отношении заведения.

В июле судебные приставы приостановили деятельность плавучего ресторана «Причал №5». Основанием для этого стало обращение пермского транспортного прокурора в Свердловский районный суд. Ведомство потребовало от администрации ресторана поставить плавучий объект на учёт соответствующего бассейна внутренних водных путей. В целях принятия обеспечительных мер истец подал заявление о приостановлении деятельности плавучего ресторана, которое суд удовлетворил.