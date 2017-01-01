Полноценного лета не будет в Перми и на нынешней неделе

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В рабочие будни, с 22 по 26 июля, в Перми будет относительно тёплая, но не жаркая погода с большой вероятностью осадков.

Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, в Прикамье максимальная температура воздуха возможна в период с 24 по 26 июля, когда воздух может прогреться до +28°. Но затем прогнозируется «серьёзное похолодание в связи с вторжением арктического воздуха». Тем не менее именно в Перми возможно, что в четверг и пятницу дневная температура останется на уровне +27°.

Несмотря на это, специалисты отмечают, что пока максимум нынешнего июля «составляет всего +26,5°».