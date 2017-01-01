Чайковские гребцы взяли бронзу на чемпионате Европы

Твитнуть Поделиться Поделиться

В Москве продолжается клубный чемпионат Европы по гребле на лодках класса «Дракон». Чайковские гребцы взяли бронзу на дистанции 200 м.

В ближайшие дни состоятся соревнования на дистанциях 500 м и 2000 м.

Отметим, что в соревнованиях принимают участие около тысячи гребцов из Венгрии, Германии, Молдовы, Румынии, Франции и России. Россию представляют 18 клубов, включая чайковский спортивный клуб «Мастер».

Источник — пресс-служба администрации губернатора