Чайковские гребцы взяли бронзу на чемпионате Европы
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В Москве продолжается клубный чемпионат Европы по гребле на лодках класса «Дракон». Чайковские гребцы взяли бронзу на дистанции 200 м.
В ближайшие дни состоятся соревнования на дистанциях 500 м и 2000 м.
Отметим, что в соревнованиях принимают участие около тысячи гребцов из Венгрии, Германии, Молдовы, Румынии, Франции и России. Россию представляют 18 клубов, включая чайковский спортивный клуб «Мастер».
Источник — пресс-служба администрации губернатора
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