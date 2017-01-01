Оборот розничной торговли в Прикамье за год вырос на 0,7%



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Фото: Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в январе — апреле 2019 года в Пермском крае сложился в сумме 176 млрд 203 млн руб. Это составляет 100,7% к соответствующему периоду прошлого года, сообщают в Пермьстате.

Оборот общественного питания за истекший период сложился в сумме 7 млрд 871,8 млн руб., что в сопоставимых ценах на 0,9% выше уровня прошлого года.

Оборот розничной торговли края в январе — апреле 2019 года на 95,5% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5% против 4,9% в январе — апреле 2018 года.