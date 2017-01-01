«Единая Россия» предлагает снизить первоначальный взнос по льготной сельской ипотеке

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В «Единой России» выступают за снижение первоначального взноса по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья. По мнению участников Форума сельских депутатов, который проходит 21 мая в Воронеже, существующий сегодня порог первоначального взноса на уровне 20% является неподъёмным для многих сельских жителей, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Александр Шкарлет, депутат Земского собрания Дубовского сельского поселения Белгородского района:

— Сельские жители являются одними из самых малообеспеченных. Для них вступить в программу с 20-процентным первым взносом даже при льготной ставке в 3% годовых — крайне сложно. Было бы справедливо минимальный первоначальный взнос установить на уровне 10%, как это уже сделано в некоторых государственных программах, в том числе по обеспечению жильём молодых специалистов. Это позволит вступить в ипотечную программу молодым и малообеспеченным семьям, в первую очередь, многодетным.

По его словам, для этого Центральному банку России (ЦБ) необходимо пересмотреть требования к банкам-участникам ипотечных программ на селе в части объёмов резервирования по ипотечным кредитам. «В вопросе снижения первоначального взноса банки сдерживают нормативные требования ЦБ. Регулятор при уменьшении размера первоначального взноса существенно повышает для банка размер резерва на возможные потери по ссудам. В Центробанке такие кредиты считают более рискованными», — пояснил участник форума.

Напомним, в Воронеже проходит Форум сельских депутатов партии «Единая Россия». Участники форума обсуждают вопросы социального развития села и проект государственной программы «Развитие сельских территорий», подготовленный Министерством сельского хозяйства РФ по поручению Президента России Владимира Путина. Участие в обсуждении вопросов развития сельских территорий принимают более 250 человек, в том числе депутаты сельских поселений Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской и Белгородской областей: фермеры, учителя, врачи, соцработники. Предложения, выработанные на панельных дискуссиях, будут представлены председателю партии, премьер-министру Дмитрию Медведеву на пленарном заседании.

Среди уже озвученных на форуме идей отметим также предложение увеличить объём возмещаемых сельхозпредприятию издержек, связанных с содержанием проходящих производственную практику студентов, с 30% до 70%.

Наталья Гайворонская, депутат Совета народных депутатов городского поселения города Боброва Бобровского муниципального района Воронежской области, директор школы:

— Согласно проекту госпрограммы комплексного развития сельских территорий, сельскохозяйственные предприятия могут рассчитывать на 30%-ю компенсацию от затрат, связанных с содержанием студентов, которые проходят производственную практику. Предлагаем увеличить эту цифру до 70%. Это станет реальным стимулом для фермеров и сельхозпроизводителей финансово обеспечивать прохождение студентами производственной практики.

По её словам, в среднем, по данным за 2018 год, одно предприятие несёт затраты на прохождение практики каждым студентом в размере 30—35 тыс. руб. Это расходы на проезд, проживание, организацию питания, выплату зарплаты и премиальных и так далее. Вместе с тем увеличение объёма возмещения средств за организацию практики повысит количество студентов, проходящих практику по своей специализации, и, следовательно, позитивно отразится на их уровне подготовки. «Направлять студентов на практику будут не по принципу «поближе и подешевле», а туда, где обучающийся может лучше закрепить свои теоретические знания и получить действительно полезный опыт», — добавила Гайворонская.