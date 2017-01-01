В Перми откроется выставка работ из коллекции известного московского кардиохирурга



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Выставка произведений из собрания Михаила Алшибая, известного московского кардиохирурга, открылась сегодня, 21 мая, в Пермской художественной галерее. Пермяки смогут увидеть около шестидесяти произведений нонконформистского и современного искусства, сообщают в краевом минкульте.

Выставка имеет название «Пульсация», поскольку коллекция «словно живой организм, пульсирует и бьётся подобно сердцу». Экспонаты будут представлены в галерее до 23 июня.

Михаил Алшибая, известный кардиохирург, начал коллекционировать произведения советских нонконформистов в 1986 году, а позже заинтересовался и современным искусством. Хотя сейчас его собрание насчитывает около тысячи произведений, на выставке будут присутствовать около шестидесяти экспонатов. Так, пермяки и гости города могут увидеть натюрморты Дмитрия Краснопевцева, пейзажи Алексея Каменского, городские сценки в карандашных рисунках Владимира Пятницкого, словесные игры Юрия Абрамова и многое другое.

Особое место на выставке занимают несколько изображений сердца. Здесь же можно будет увидеть инсталляцию-перфоманс «Курсы кройки и шитья» Марии Арендт и Михаила Алшибая. В 2012 году в Третьяковской галерее кардиохирург оставил на полотнах, изображающих операции на сердце, специальные медицинские стежки.