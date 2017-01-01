В пермской школе высадят семена уникальных деревьев, переживших ядерную бомбардировку

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Завтра, 22 мая, во время последнего звонка в пермской школе №9 будут высажены семян дерева гинкго билоба. Семена особенные — они собраны у деревьев, переживших атомную бомбардировку Хиросимы, сообщают в школе.

Деревья находились в 500 м от эпицентра ядерного взрыва в Хиросиме. Семена получены школой в Москве от авторов проекта «Зелёное наследие Хиросимы». Проект создан и реализуется Институтом подготовки и исследований (автономная структура при ООН — UNITAR) и неправительственной организацией Ant-Hiroshima.

Цель акции — не только показать миру «Зелёное наследие Хиросимы», распространяя эти растения, но и сохранить планету для будущих поколений свободной от ядерной угрозы, увековечить память о жертвах всех войн.

Уникальны и сами деревья: деревья гинкго являются реликтовыми, и их часто называют «живыми ископаемыми». Возникли в начале позднего пермского периода палеозойской эры; были широко распространены на Земле в мезозойскую эру, то есть имеют историю длиной в 250 млн лет. До сегодняшнего дня дожил только один вид этого дерева — гинкго билоба.