По обеспеченностью жильём Пермь показала десятый результат среди городов-миллионников



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В Перми, по итогам 2018 года, обеспеченность жильём (количество введённого в строй жилья за год) на 1 тыс. человек составила 528 кв. м. Это десятое место среди городов-миллионников (из рейтинга были исключены Москва и Санкт-Петербург). Такие данные были озвучены 21 мая в рамках заседания комитета по экономическому развитию при гордуме первым заместителем главы горадминистрации Виктором Агеевым.

Лучший показатель — у Воронежа (1056 кв. м на 1 тыс. жителей). Далее следуют Ростов-на-Дону (997), Екатеринбург (736) и Красноярск (679). Перми уступили лишь Волгоград (352), Омск (329) и Нижний Новгород (301).

Также из доклада следует: в прошлом году в Перми было введено 556,5 тыс. кв. м жилья. Из них 55% — многоквартирные дома, и 45% — индивидуальные дома. Напомним, данные городского департамента градостроительства и архитектуры немного отличаются от данных из доклада — по сведению ДГА, введено 445,8 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

Тем не менее успехи жилищного строительства в городе на заседании комитета признаны относительными, так как озвученные цифры составили 88% от плановых показателей.

На вопрос депутатов о прогнозах выполнения плана в этом году представители горадминистрации прямо не ответили, но заместитель главы горадминистрации — начальник департамента земельных отношении Ольга Немирова сообщила, что сейчас строительный рынок находится в состоянии стагнации.